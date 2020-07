Kanye West habría confesado que Tommy Mottola acabó con Michael Jackson

El rapero Kanye West no atraviesa los mejores momentos de su vida, y en uno de los momentos más fuertes de sus crisis aseguran reveló la gran enemistad entre Michael Jackson y Tommy Mottola que los llevaría hasta un crimen, aseguran.

Al parecer la rivalidad entre el empresario musical y el cantante fue tan grande que aseguran Kanye West, habló de ello en uno de sus arrebatados mensajes en Twitter.

Según Kanye West habría revelado que el empresario musical había sido el causante de la partida de Jackson.

Afirman, que recientemente el rapero, pondría en evidencia al el ex CEO de Sony Music, Tommy Mottola tuvo que ver con los hechos ocurridos contra Michael Jackson aquel 25 de junio de 2009.

Al parecer, habría sido a través de unos polémicos mensajes a través de su cuenta de Twitter donde el cantante Kanye West soltó la bomba.

MJ Told you about Tommy before they killed him..señalan las primeras palabras del mensaje.