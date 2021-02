Kanye West gastó 13,2 millones en su campaña a la presidencia de EE UU

Pese a que su candidatura nunca cobró fuerza, West inyectó 2,7 millones de dólares de su propio dinero en la campaña en las cuatro semanas finales, y los documentos apuntan a que en la última semana antes de los comicios gastó más de 210.000 dólares en publicidad en The New York Times, y cerca de un millón de dólares en ropa con sus logotipos.

