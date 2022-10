Kanye West es cancelado por las empresas estadounidenses

Adidas termina relación con Kanye West 1:12

Nueva York (CNN Business) — En las últimas semanas, minoristas, redes sociales, celebridades y empresas de moda y entretenimiento han dejado atrás las alianzas comerciales con el rapero Ye.



Ye, también conocido como Kanye West, se ha convertido en un imán de controversias.

A principios de octubre, Ye lució una camiseta con el lema “White Lives Matter” y vistió a varias modelos negras con ropa con la misma frase en su desfile de YZY en la semana de la moda de París; el lema ha sido vinculado por la Liga Antidifamación al Klu Klux Klan.

En un episodio del podcast “Drink Champs”, de 45 minutos de duración, emitido a principios de este mes, el rapero hizo numerosos comentarios escandalosos que provocaron repercusiones financieras reales para él y sus socios de marca. En el podcast, West dijo: “Puedo decir cosas antisemitas y Adidas no puede dejarme. ¿Y ahora qué?”

También sugirió que George Floyd murió por una sobredosis de fentanilo y no por brutalidad policial. Y repitió varias teorías de conspiración antisemitas, redoblándolas en entrevistas posteriores.

Más tarde, West amenazó en Twitter con “ir DEFCON 3 a la gente judía”.

Desde los comentarios antisemitas de Ye, las empresas se han visto presionadas a tomar más medidas contra él.

Estas son las empresas que han cortado lazos con Ye.

El lunes, Adidas terminó su asociación con Kanye West, con “efecto inmediato”.

En un comunicado, el fabricante de ropa deportiva dijo que “no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio” y dijo que sus recientes comentarios eran “inaceptables, odiosos y peligrosos.”

Adidas dijo que violaban los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” de la compañía.

Las ventas y la producción de sus productos de la marca Yeezy se han detenido, así como los pagos a Ye y sus empresas. Adidas dijo que sufrirá un golpe de 246 millones de dólares en sus ventas del cuarto trimestre.

El rapero dijo que estaba terminando su rocosa relación de dos años con Gap el 15 de septiembre, citando “incumplimiento sustancial”. Ye dijo que no le quedó “más remedio que terminar su colaboración”, alegando que la empresa no abrió tiendas de la marca Yeezy ni distribuyó su mercancía como estaba previsto, dijo su abogado en un comunicado.

This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism.

pic.twitter.com/iGjLnMoPGL

— Alexander S. Vindman (@AVindman) October 21, 2022