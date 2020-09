Kämna gana fugado en una etapa montañosa de Tour sin lucha por el amarillo

El alemán, gran rodador, ya no dio margen al ecuatoriano para atraparle. Atrás no hubo entendimiento, con el campeón suizo Reichenbach y Alaphilippe fundidos. Kämna abrió hueco, tanto que Carapaz no tuvo margen, en los tres kilómetros de la tendida subida final, de animarse a contraatacar.

Entre los aspirantes a la general provisional, liderada por el esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma), no hubo cambios. Se esperaba que Egan Bernal (Ineos), Nairo Quintana (Arkéa) o Guillaume Martin (Cofidis) atacaran para meterse en la pelea de nuevo, tras lo sucedido en el Grand Colombier, pero no sucedió así y Roglic y su equipo controlaron bien el escenario.

You May Also Like