Kamala Harris, invencible en el bar más demócrata de Washington

Termina el debate y todos se ven felices. Un rato después, la CNN da como ganadora a Harris, con un 59 por ciento contra 38 de Pence . Está claro que los encuestadores no pasaron por el “Busboys and Poets”.

Pero la noche es suave, no hay pasiones desatadas, en parte porque el debate no las genera, en parte porque el Covid-19 forzó a que sean pocas las mesas que se ocupan.

Aunque Pence es educado, e incluso amable con Harris, no hay un gramo de simpatía posible en el local para el republicano . Y cuando la demócrata dice que se vacunará si lo dicen los científicos, pero no si lo dice Trump, estalla el aplauso mayor de la noche . Las risas aparecen cuando la candidata utiliza a Abraham Lincoln para criticar la decisión del presidente de presentar una nominación para la vacante en el Tribunal Supremo.

“Es que dudo que encuentres un votante republicano aquí. Si hay uno, seguramente se esconda”, dice Andy Shallal a Infobae . Shallal es un estadounidense-iraquí de 64 años que es dueño del bar en el que un grupo de ciudadanos se reunió a seguir el debate. “ Busboys and Poets ” abrió en 2005 en una de las esquinas más “progresistas” de Washington DC, la de la calle V y la avenida 14. Por allí han pasado Barack Obama, Naomi Klein, Larry King, Angela Davis y Howard Dean , entre otros, pero en esta casi veraniega noche de miércoles no hay famosos, solo estadounidenses preocupados por la elección presidencial del 3 de noviembre.

