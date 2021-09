Kaley Cuoco y Karl Cook: cómo se conocieron, casaron y por qué se divorciaron | Actores | Actrices | The Big Bang Theory | The Flight Attendant | Historias nnda-nnlt | FAMA

Cuoco y Cook empezaron a salir en el año 2016. La promesa de matrimonio fue un año después. Finalmente se casaron el 30 de junio del 2018 en un establo de caballos cerca a la ciudad de San Diego, California. Este fue el mensaje que publicó la protagonista de ‘The Flight Attendant’: “Nueva York, 30 de junio de 2016 es el año en que nos conocimos. ¡2 años antes de casarnos y ahora 3 años de casados! ¡¿Por qué has estado casado conmigo por tanto tiempo?! Estoy sinceramente impresionada @mrtankcook lol. Te amo tanto que no tienes idea… ¡Feliz aniversario!”.

