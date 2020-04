Kaia Gerber se tatúa ella misma… aunque no recomienda hacerlo

Con tanto tiempo libre, es lógico que a las celebrities les dé por innovar y hacer cosas que, obviamente, habitualmente ni se les pasa por la cabeza.

En el caso de Kaia Gerber, como su pasión son los tatuajes, y ahora no puede realizarla (fuera de casa) debido al confinamiento por el coronavirus, ha decidido probar con sus propias manos.

Así, según cuenta la modelo, de 18 años, a la versión americana de la revista Glamour, luce un nuevo diseño en su pie… hecho por ella misma. “Estaba pasándolo mal porque uno de mis pasatiempos favoritos últimamente es tatuarme y nadie los está haciendo ahora. Así que decidí hacérmelo yo misma, algo que no os recomiendo”, cuenta.

Eso sí, tampoco se ha vuelto loca y solo se ha hecho un punto. “No he sido demasiado ambiciosa, me he hecho un punto solo para poder decir ¡vale, me he hecho un tatuaje este mes, soy cool“.

Por todo, aunque seguramente no habría hecho falta llegar a esos extremos, la hija de Cindy Crawford asegura que ahora valora más el trabajo de los profesionales que se dedican a ello y reconoce: “Ahora empiezo a apreciar de verdad el trabajo de los tatuadores, no es fácil“.