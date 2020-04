Kafu Banton: ‘No sufro de ningún sentimiento homófobo’

¡Esto sigue! Ahora es Kafu Banton, quien dio la cara mediante un comunicado para aclarar la controversia que se ha generado tras lanzar un tema con Bad Gyal, quien dijo desconocer que el reguesero habría lanzado hace 20 años el tema homofóbico “Pato”. ¡Y estas fueron las palabras de Kafu!

Lee también la edición impresa

“Primero, queremos dejar claro que no sufro de ningún sentimiento homófobo ni he mostrado algún tipo de rechazo por la comunidad LGBTQI”, explicó.

Banton contó que aquí en Panamá ha tenido la oportunidad de compartir con miembros de la comunidad en eventos sociales, incluso ha sido invitado a algunos programas tanto de TV como radio de los mismos. “Durante la producción del video ‘Tú eres un bom bom’ las personas encargadas del vestuario eran miembros de la comunidad y todo se manejó siempre dentro del marco de respeto compartiendo con ellos de lo más normal posible”, dijo.

Entiende que se le critica por el tema “Pato”, que si bien es cierto fue escrito y producido hace un poco más de 20 años, en los inicio de su carrera y que recientemente fue incluido en el disco “The Best of Me” en Spotify, que aparece con fecha de 2018, “pero no significa que es lo que yo piense hoy, incluso en mi canal de YouTube no aparece dentro de lo que tengo en esa plataforma”.

Mencionó que “Pato” fue un tema escrito y producido hace más de 20 años y no contaba con la madurez ni la orientación que hoy mantiene. “Soy fiel a mis ideales e igual lucho por la justicia social”.

¡Es falso!

“Se ha tratado de malinformar también de que yo, Kafu Banton, he agredido física o verbalmente a algún miembro de la comunidad, lo cual es totalmente falso”, explicó también el reguesero en el comunicado.

Jamás

Kafú destacó que durante toda su carrera en la música se ha visto envuelto en algún altercado. ¡Ya saben!