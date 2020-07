Kael sobre su tema pa’ regueseros: ‘Sí hay incomodidad’

Kael se puso en “Modo escoria” y desató una polémica en redes sociales por su forma de expresarse de muchos artistas locales. ¡Humm!

Hablamos con el exguerrero y cantante y nos comentó que más que dirigirse a un artista o un grupo de artistas en específico, quiso exponer su incomodidad hablando en general, ya que muchos están acostumbrados solamente a copiar, “solo saben sacar un repertorio de temas que son copia”, dijo.

Ningún reguesero que aparece en el video lo ha llamado directamente para reclamarle, pero le queda claro que sí hay una incomodidad con este tema. “Realmente el video que está circulando por las redes lo hizo alguien que le metió mente al tema y pensó que le caía como anillo el dedo a los artistas que expuso ahí”, comentó Kael.

Cree que no tendría que decir si es para ellos o no, “ellos deciden si la cogen con ellos o no, ya que en mi canción realmente no menciono nombre”, explicó.

El tema ‘Modo escoria’, en donde Kael expone la realidad de la industria musical, desató molestia en algunos artistas. Dice que él ‘ta clarito de eso.

La polémica canción de Kael solamente tiene el video lyrics que fue subido a la plataforma de YouTube.