Kael sobre la música: ‘Si no estás pegado no eres nadie’

La industria de la música en Panamá es difícil, no cualquiera se pega, porque se necesita esfuerzo y mucho dinero, y es por eso que Kael confesó lo que callan los artistas del patio. ¡Oh, sí!

El cantante, quien lleva más de 15 años en la música, y aún no ha tenido éxito habló alto y claro sobre el por qué todo el que aspire a vivir de la música en este país tiene que ser fuerte para poder soportar todo lo que envuelve a la industria.

Por experiencia propia, Kael aseguró que para ser un artista “tiene que correr por tus venas, tienes que tener dedicación y consistencia, pero lo más importante es creer en ti mismo y no darte por vencido, porque en este mundo nada se da de la noche para la mañana, estás propenso a muchas cosas, críticas constructivas, destructivas, burlas, menosprecios, estafas, en fin… muchas cosas que si no eres fuerte este camino no es para ti”, mencionó.

Lo conocen por Esto es Guerra

Para los que no saben, él lleva muchos años en la música, y muchos solo lo conocen pro haber formado parte de los guerreros de Esto es Guerra o por haber pertenecido al grupo de baile Los Magic Boys, pero no por su talento. “Muchas personas me siguen por que de repente me vieron en Esto es Guerra o porque me veían haciendo videos bailando, pero mi realidad es esta, desde niño me gustaba la música y siempre trabajé para invertir en ella, hay momentos en que te sientes motivado, hay momentos en que piensas que es pérdida de tiempo y de dinero porque todo lo que haces para una producción requiere de dinero”, destacó.

Además dejó claro que cuando eres un artista tratando de posicionarte en la música son pocos los que creen y apuestan por el talento, “te ven como un loco y simplemente les da igual porque no eres un artista pegado ni mucho menos a la moda, porque muchos de los fanáticos son así fanáticos de la moda y mientras tú no estés pegado serás un loco más, puedes cantar como Bruno Mars o como Beyoncé pero si no estás pegado no eres nadie”. ¡Dura realidad!