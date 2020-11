JW Marriott Panamá y W Panamá, se suman a la reactivación del turismo en el país

W Panamá regresa con una invitación a soñar despierto con Dream it, Do it, una oferta exclusiva para el mercado local que ofrece grandes beneficios por tiempo limitado como desayuno y estacionamiento sin costo, cocteles de bienvenida incluidos, 25% de descuento en alimentos y bebidas, así como acceso completo a WET Deck, entre otros beneficios.

Pero eso no es todo, para que los nacionales puedan conocer y vivir la experiencia JW, el hotel lanzó Redescubre lo Local , una tarifa especial que incluye desayuno para dos adultos, 20% de descuento en alimentos y bebidas y late check out según disponibilidad.

