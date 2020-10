“Juzgar el pasado con criterios actuales es el colmo de la estupidez”

A Isabel San Sebastián (61) le apasiona escribir. Ella misma lo dice, aunque es algo que se atisba en sus libros, en la minuciosidad con la que refleja cómo eran la Córdoba del Califato o una poco agradable epidemia de cólera entre cautivos cristianos. “Me lo paso muy bien”. Hace 14 años decidió probar con la novela histórica –La visigoda– y le enganchó; ahora acaba de publicar Las campanas de Santiago (Plaza & Janés), que cuenta la historia de un herrero (Tiago) y su esposa (Mencía) víctimas en el año 997 del terror del háyib Almanzor, que asoló la ciudad gallega y se llevó las campanas de la catedral, según cuentan “las crónicas cristianas y las crónicas musulmanas”.

A partir de ahí, explica a 20minutos, la ficción que construye se mueve con “mucha libertad”, aunque trufada de episodios reales “y contrastados”. Le costó un año documentarse. Y no es la primera vez que aborda la Reconquista, un período del que, opina, deberíamos saber más, ya que “fue determinante, no ya solo en la historia de España, sino en la de Europa, por lo menos la del sur”. La retaguardia de la hueste musulmana, añade, estuvo “constantemente incordiada” por el reino de Asturias, el de León y los condados aragoneses y el de Barcelona. De no haber sido así, “vete a saber hasta dónde habría llegado”.

La autora reconoce, no obstante, que Almanzor “fue, evidentemente, un gran caudillo”, no solo militar, sino político –”otra cosa es lo que pasó cuando él faltó”–. De hecho, asegura que ella nunca cometería “la torpeza infantiloide de jugar a buenos y malos” en sus novelas, que en la Historia no solo hay un punto de vista y que todos los de sus personajes son “defendibles”. Mirar al pasado es intentar comprender y no juzgar, advierte, y menos “con criterios y valores actuales, que ya es el colmo de la estupidez”. “Hoy la esclavitud nos parece, afortunadamente, una aberración, pero en el siglo X era lo normal”.

San Sebastián describe sus obras como “novelas de supervivencia” y revela que sus personajes le inspiran “cariño”. Ahora se dedica a la ficción –no solo histórica–, pero en sus libros también ha tratado, por ejemplo, el tema de ETA, que conoce de cerca. “Siempre he escrito en condiciones complicadas. Mis primeras novelas las escribí con guardaespaldas, con una amenaza directa a mi vida e hijos relativamente pequeños a mi cargo”, recuerda. Quizá por eso, imaginar otras vidas le sirve de “evasión”. Para el pasado y para el presente, ya que compagina sus fines de semana concentrada frente al ordenador –”tengo poco tiempo”– con su profesión, la de periodista.

‘LAS CAMPANAS DE SANTIAGO’ Género: Novela histórica.

Autora: Isabel San Sebastián.

Editorial: Plaza & Janés.

464 páginas. 22,90 €.

Abstraerse de la actualidad es difícil. La autora ve “muy negro” el panorama con la pandemia y admite que le tiene respeto al virus, “yo que no he sido en mi vida miedosa, fíjate, no he tenido nunca miedo ni a las amenazas de ETA ni a nada…“. En el terreno informativo, la crisis sanitaria borró de los telediarios asuntos como el de Cataluña, que parecían discurrir en una escalada sin fin. “Es una de las enseñanzas de estas circunstancias”, dice, “damos importancia a auténticas chorradas y muchas veces despreciamos lo que tenemos”. Cree que vivimos en una sociedad “opulenta” que distorsiona nuestra mirada.

“No somos conscientes –aquí en España, en Occidente en general– de que durante la mayor parte de la historia de la humanidad el mero hecho de comer era un desafío cotidiano”, explica; “tiene que venir una plaga de estas a recordarnos que hay que vivir muy en el carpe diem“. Además, en su opinión, la clase política –”la izquierda y la derecha”– está haciendo un “ejercicio de irresponsabilidad clamoroso” con la gestión de la situación al no ponerse de acuerdo. “Espero que la Historia los juzgue y los condene con una inmensa severidad”, sentencia. También los culpa de polarizar a la sociedad, algo de lo que exime a los medios: “Lo que hacemos es contarlo”.

La Covid-19 ha frustrado los planes de San Sebastián de volver a hacer el Camino de Santiago justo después de la presentación de este libro; su primera vez fue antes de escribir La peregrina y se quedó “con ganas de más”, aunque el plan sigue, como le dicen sus hijos, en su “to do list“. Hay dos valores que comparte con los protagonistas de Las campanas… y que dice defender desde siempre. Uno es la valentía. “La historia demuestra que los acontecimientos te acaban arrollando”, afirma, “ya sea una epidemia, una guerra, una revuelta… y es mejor que te pillen de pie”. El otro es la lealtad, “irrenunciable en la vida”. “Cuando uno da su palabra la tiene que cumplir”.