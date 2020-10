Juzgado de Santiago citó a Rolando ‘Picuiro’ López por caso de pensión alimenticia

El ex jefe del Consejo de Seguridad en el gobierno de Juan Carlos Varela, Rolando “Picuiro” López, fue citado por el Juzgado Primero Municipal de Santiago de Veraguas para atender una demanda por aumento de pensión alimenticia de un hijo, que en primera instancia rechazó reconocer hace 18 años.

Versión impresa

En el año 2002 un juzgado obligó a López, siendo capitán de la Policía Nacional (PN), a hacerse una prueba de ADN que salió positiva como padre de Orlando López.

Ahora “Picuiro” López no ha podido ser notificado por la citación de otro Juzgado, que acogió la demanda interpuesta por su propio hijo Orlando López, de 18 años de edad, quien exige un aumento de pensión de 40 dólares quincenales a 500 dólares.

Esto, luego de señalar que su padre incumplió un acuerdo de palabra, donde se comprometió, al final de la gestión de Varela, a pagarle voluntariamente 300 dólares quincenales, a cambio de que no lo hiciera por descuento directo a su salario y por la formalidad de un juzgado, denunció a este medio López (hijo).

López (hijo) dijo que desde que nació hasta el primer año de Varela, su padre sólo pagó 40 dólares de pensión por un acuerdo que también le incumplió a su madre, Isabel Reyes, luego de su nacimiento.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

En 2002, luego de una batalla legal que finalizó con los resultados de la prueba de ADN, Reyes, por pedido de la madre de Rolando López, aceptó reducir la pensión que la juez estaba considerando arriba de 150 dólares, por solo 40 dólares quincenales.

Reyes confesó que fue un momento de debilidad, ya que la madre de “Picuiro” López le afirmó que una pensión por esa cifra le iba a impedir irse a Estados Unidos por 5 años con sus tres hijos y su esposa.’

18 años de edad tiene Orlando López, hijo del exjefe del Consejo de Seguridad. 2002 se le hizo una prueba de ADN que salió positiva como hijo de Rolando López. 1 de septiembre de 2020, se hizo la citación a Rolando López. 17 años tenía Isabel Reyes cuando López la embarazó. $40 dólares le daba de pensión López a su hijo Orlando.

López hijo explicó que fue su madre, por razones de necesidad, que se volvió a acercar a “Picuiro” López en 2016 para pedirle que los ayudara económicamente, luego de ver que era el funcionario con más salario del gobierno de Varela: 20 mil dólares mensuales.

VEA TAMBIÉN Todavía están por definir fecha de preinscripciones y matrículas para el 2021

Indicó que en ese entonces, “Picuiro” López empezó a enviarle 600 dólares por quincena, algo que cumplió hasta 2019.

López hijo recordó que todo fue en medio de “insultos y maltratos psicológicos” que tuvo que soportar su mamá hasta ahora que logró tener la mayoría de edad y ha decidido enfrentarlo legalmente para que el exjefe del Consejo de Seguridad y uno de los hombres de mayor poder en el gobierno de Varela, asuma sus responsabilidades como padre.

López hijo dijo que a sus 9 años de edad aceptó perdonar a su padre por pedido de su madre, algo de lo cual hoy día también se arrepiente.

“En medio de las discusiones cuando se terminaba el gobierno de Varela y mi padre empezó a dejar de pagar dos mensualidades de mi escuela, me enteré de que él le había pedido a mi madre abortar cuando yo estaba en su vientre. Yo le pregunté a mi mamá cómo me permitiste abrazar a ese señor. Ahora solo quiero tratarlo a través de mis abogados y estoy pidiendo que se le establezca la pensión debida para terminar mis estudios, porque quiero ser un médico ortopeda”, dijo López hijo, recordando cómo su padre en el Año Nuevo de 2019 le dio la espalda cuando intentó saludarlo frente a casa de un amigo.

Luego me mandó felicidades con su abogada, recordó López hijo.

Maltratos y abortos

Isabel Reyes González también se sumó a respaldar a su hijo en la demanda que está entablando contra su padre y contó parte de la historia. Reyes afirmó que lo hace para reivindicar el nombre de su hijo, y que no se trata de un tema de rencor o interés de destruir a la familia de “Picuiro” López.

Dijo que a sus 17 años conoció a “Picuiro” López cuando apenas estaba en quinto año de estudios en el Instituto Urracá. “Picuiro” López, entonces capitán en Darién, estaba de vacaciones en Santiago de Veraguas, y luego de varios intentos por conocerla se presentó a su casa.

Desde entonces, Reyes y “Picuiro” López entablaron una relación con la desaprobación de su madre. Reyes dijo que desde el principio “Picuiro” López le escondió que era una persona casada y con hijos, algo que su mamá se lo advirtió, pero no quiso aceptar en ese entonces.

VEA TAMBIÉN Dinero de la constructora Odebrecht, habría sido usado en en compra del yate Centuria de Juan Carlos Varela

“Picuiro’ sabía que yo nunca había tenido un novio o una pareja. Y por falta de conocimiento y educación sexual, siendo él 10 años mayor, nunca me habló de anticonceptivos, ni nada. Allí se da el primer embarazo y él me mandó a abortar en el hospital Chicho Fábrega. Esa relación terminó por un tiempo”, relató Reyes, explicando su tormentosa relación.

Reyes aceptó que luego de ese problema, y a escondidas de su madre, continuó su relación con “Picuiro” López, lo que llevó a que en 2002 saliera embarazada de su hijo Orlando López, hoy de 18 años.

“Cuando estuve embarazada de Orlando. Nuevamente me mandó a abortar, pero en esta ocasión no lo hice. Cuando yo supe que me llevaba a una clínica para abortar, yo abrí la puerta del carro amenazándolo de que me iba a tirar si no detenía el carro y él se detuvo”, contó Reyes.

Al nacer Orlando, Reyes dijo que vio que pasaban los meses y “Picuiro” López no reconocía a su hijo.

“Yo le decía a él, Rolando reconoce al niño y me pedía tiempo, y entonces me dice que la relación tenía que terminar, porque él necesitaba buscar el perdón de su esposa. Él siempre estuvo casado, sino que escondía el anillo”.

Pasaron 6 meses, cuando Isabel Reyes decidió reclamar el reconocimiento de su hijo en un juzgado en Santiago de Veraguas.

“Fui al juzgado de Santiago de Veraguas, porque yo tenía entre ceja y ceja que él tenía que respetar a mi hijo, que yo le tenía que dar su lugar. Fui al juzgado le puse una demanda y negó ser el papá del niño, pero yo tenía de testigo a varias compañeras de escuela, porque “Picuiro” López dijo que inclusive ni me conocía. De allí, la juez ordenó hacer la prueba de ADN, que obviamente salió positiva. Para mientras salía la prueba de ADN, la juez dijo que tenía que dar 150 dólares al mes”, relató Reyes.

Fue entonces que la mamá de “Picuiro” López se acercó a Reyes para pedirle la mínima pensión.

VEA TAMBIÉN Confabulario

“La mamá me pidió que yo le bajara la pensión a 40 dólares por quincena, para poder que Rolando se fuera a Estados Unidos con sus tres hijos y esposa, y yo acepté porque le correspondía pagar más de 150 dólares. Tuvo 5 años en Estados Unidos, y quien me ayudó con los gastos de Orlando fue el papá de mi hijo menor”, dijo Reyes.

“Esa ayuda nunca sucedió, yo tengo los boletines y los recibos de que mi hijo siempre estuvo en escuelas privadas. Él nunca me ayudó. Ahora ha puesto peros para ayudar a su hijo con humillaciones, no tengo otro término”, indicó la madre de Orlando López.

Dijo que en 2019, “Picuiro” López le pidió a ella y su hijo Orlando que se regresaran a la ciudad de Santiago que él les ayudaría con $300 quincenales y que pagaría la escuela.

Reyes y López hijo afirman que ese trato también se dejó de cumplir desde septiembre pasado.

“Su abogada, Rafaela Smith, tuvo pagando por mes, pero dejó de pagar los últimos dos meses y el hijo no puede matricularse en la universidad, porque no le dan el paz y salvo de la escuela. Lo demandamos porque no queremos trato con su abogada porque es como tener a “Picuiro” en persona con la tortura psicológica”, señaló Reyes.

Hoy su hijo reitera que no quiere más tratos directos con su padre.

“Yo fui testigo de las llamadas que él hacía insultándola. Muchas veces mi mamá iba manejando y ella tenía que estacionarse porque no podía seguir manejando así. En una de esas conversaciones fue que me enteré que él quería que mi mamá me abortara, desde ese momento yo le dije a mi mamá, ¿por qué me permitió abrazar a ese señor?”, dijo López hijo.

Orlando también dijo que una vez su padre, en el gobierno de Varela, envió un sobre por equivocación, en lugar del dinero quincenal, el cual contenía información personal de toda la familia Martinelli y otros empresarios.

“Nosotros lo llamamos y él apareció rápidamente, y nervioso nos preguntó varias veces si habíamos visto la información”, dijo Orlando López.

VEA TAMBIÉN La columna de Doña Perla

Precisamente, “Picuiro” López fue la cabeza de todo el aparato de persecución política que se dio en el gobierno de Varela desde el Consejo de Seguridad, en coordinación directa con la procuradora Kenia Porcell.

Este medio intentó comunicarse con López, sin embargo su celular estaba apagado.