Justin Trudeau espera compromiso de Joe Biden

“El compromiso que ha mostrado Estados Unidos después de algunos años lejos del asunto climático es algo que la gente mirará para asegurarse de que sea serio, de que está comprometido”, dijo Trudeau. Necesitamos un EU para ser parte de la solución, no parte del problema, si vamos a hacerlo como planeta, indicó el gobernante. Otra potencia responsable de buena parte de las emisiones contaminantes, China, fue invitada a la cumbre, pero no ha confirmado si asistirá.

You May Also Like