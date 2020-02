Justin Bieber dedica su nuevo disco ‘Changes’ a su esposa Hailey

Justin Bieber ha dedicado su nuevo álbum ‘Changes’ a su esposa Hailey. ¡Opaa!

Lee también: Mirta Rodríguez confiesa que atraviesa por momentos difíciles

La pareja salió por primera vez en 2015, y se unió nuevamente en mayo de 2018, y Justin le propuso matrimonio en julio de ese mismo año, casándose solo dos meses después.

Mira también: Ivette Cordovez a Carlos: ‘me quedo sin palabras para decir todo lo que siento’

El cantante canadiense ha pasado por una serie de desafíos en los últimos años, incluidas las luchas de salud mental y la enfermedad de Lyme, y después de agradecer a Hailey por ayudarlo, ahora ha dedicado su nuevo disco a ella.

“Una de mis canciones favoritas en el álbum se llama Forever”, dijo al periódico británico The Sun. “No sé si estás casado o tienes una persona especial, pero la idea de estar con mi esposa para siempre me da escalofríos”.

Agregó: “Hablamos esta mañana. Ahora está en Los Ángeles y la extraño mucho, pero todo mi álbum está dedicado a ella y a mi amor por ella. Realmente espero que eso se traduzca”.

Y Justin admitió que no es solo canciones de amor lo que escribe sobre su esposa, sino que también usa su música como un alivio para su ira.

“A veces todos nos sentimos frustrados y molestos. Mi canción ‘Take It Out On Me’ en el nuevo álbum tiene que ver con eso ”, dijo. “Le hago saber a mi esposa que, pase lo que pase, sin importar lo que ella sienta, puede desquitarse conmigo, ya sabes a lo que me refiero”.

El nuevo disco de Justin Bieber, ‘Changes’, ya está disponible.