Justificar lo injustificable | La Prensa Panamá

Tras el hecho ocurrido en Atlapa y el huracán de críticas que surgieron, desde mi punto de vista, el Presidente Cortizo debió ofrecer una disculpa a los panameños. Sin embargo, no ocurrió eso y lo más fácil fue enviar una nota para decir que la fiesta no era una fiesta y que todo lo visto a través de los medios de comunicación junto a las redes sociales surgió producto de la imaginación de los alucinados espectadores.

Un pueblo encerrado durante un año por la pandemia, donde la estrategia para resolver la crisis provocada por el Coronavirus ha sido desastrosa, provocando un gran desempleo, no han podido resolver los problemas que provocará los compromisos económicos y financieros, salarios recortados, negocios quebrados, el sector agropecuario seriamente afectado y abandonado, una alta cifra de fallecidos por el coronavirus, etc., y que el Gobierno después de todos estos desastres venga a celebrar con un pachangón, eso no tiene nombre.

