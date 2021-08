Justicia local debe resolver litigio sobre tierras canaleras

El primero de ellos establece que no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado por la Constitución o la ley. Mientras que el segundo precisa todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar en el presupuesto.

Sin embargo, González detalla que la opinión expresada no constituye un pronunciamiento de fondo y no tiene carácter vinculante.

You May Also Like