‘Justicia de paz no debe pasar al Judicial’

La insatisfacción viene de los municipios, los propios jueces y los ciudadanos. Los primeros aseguran que no tienen los recursos para mantener las casas de justicia de paz, antes corregidurías. En tanto, algunos jueces han señalado que no disponen de cosas tan básicas como papelería. Mientras, los ciudadanos aún desconocen qué casos son los que abordan los jueces de paz.

Pero la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la subcomisión legislativa, opinó que la justicia de paz sí debe pasar a manos del Judicial, porque ello permitiría más estabilidad a los jueces, más independencia judicial, más recursos y los jueces no estarían sometidos a una “justicia municipal que más bien es política, y siempre están con el temor de que los vayan a remover si no fallan de acuerdo a posiciones políticas”.

