jurado llega a un veredicto en juicio a Derek Chauvin

Durante el juicio, los fiscales llamaron a declarar a 38 testigos. Entre ellos, expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía que criticaron a Chauvin y expertos médicos que explicaron cómo murió Floyd. La defensa llamó a siete testigos propios, pero no al propio Chauvin, pues se acogió a su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar.

«Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían», señaló el fiscal Steve Schleicher. «Él intentaba ganar, y George Floyd lo pagó con su vida».

Los miembros del jurado deliberaron durante 4 horas este lunes y reanudaron la deliberación esta mañana a las 8 a.m., hora local. El tribunal no especificó en el aviso cuándo dejaron los miembros del jurado de deliberar.

