Junta directiva de Cambio Democrático se opone a la bancada de diputados que apoya al PRD

Las diputadas Yanibel Ábrego y Dalia Bernal no participaron de la reunión. Tampoco lo hizo Dana Castañeda, que también forma parte de la junta directiva y actualmente es subsecretaria general de la AN.

En un comunicado, indicaron que Cambio Democrático postulará un candidato propio –cuyo nombre no revelaron– durante la elección del presidente de la AN, que deberá ejercer el cargo en el período legislativo 2021-2022.

You May Also Like