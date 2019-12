‘Jumanji’ consigue superar a ‘Frozen 2’ tras cuatro semanas de reinado

Con Rian Johnson (“Star Wars: The Last Jedi”, 2017) a los mandos de las operaciones , esta película, que rinde homenaje y parodia las historias de Agatha Christie, cuenta con uno de los elencos más brillantes del año en Hollywood: la cubana Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

Sin embargo, el trono de esta semana fue para “Jumanji: The Next Level”, que se anotó 200 millones de dólares en su estreno mundial (60 millones en EE.UU.).

Después de cuatro semanas de reinado de “Frozen 2”, la salvaje “Jumanji: The Next Level”, la última entrega de la popular franquicia, consiguió imponerse al clásico de Disney que pasa a la segunda posición de las cintas más vistas en EE.UU.

You May Also Like