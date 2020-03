Julio Zachrisson: seis preguntas y un té

La sala del apartamento de Julio en la avenida de los Toreros está repleta de libros, títulos maravillosos que provocan que la vista salte curiosa de una portada a la otra.

Julio Zachrisson, sentado frente a mí en su sillón para recibir, diminuto y chorreando energía como un sol de verano, me dice entusiasmado que finalmente tenemos un Ministerio de Cultura en Panamá.

Zachrisson nació en 1928, es el artista plástico vivo más importante de nuestro país y el que mejor ha tocado el tema de lo popular, especialmente con el grabado, aunque también ha trabajado extensamente en la pintura y la escultura. Desde 1962 reside en Madrid donde conoció a Marisé Torrente, su esposa y compinche, compiladora de textos, traductora y descendiente de un distinguido linaje de escritores y artistas españoles.

Esa tarde azulada de invierno visitaba a Julio para conversar sobre el arte en Panamá, y felicitarlo por su próxima exhibición en septiembre de este año en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, que ojalá pudiese recibir el apoyo de la Embajada de Panamá en España o del Ministerio de Cultura.

¿Cómo te interesaste en el tema de lo popular, Julio?

Como artista, cuando vi lo popular a través de los maestros del pasado, por ejemplo, el renacimiento italiano a través de su temática tiene una base popular tremenda. Tienes en Caravaggio y Velásquez (pintores barrocos pero que se formaron en el arte renacentista) personajes que eran populares. A salto de qué pintar enanos, que no vienen al caso, pues de la necesidad de tomar lo cotidiano y darle un sentido más elevado.

En lo personal, este interés surge de mis vivencias. Me crié en el barrio de San Felipe. Ahí estaba todo, no solo vivía allí la oligarquía sino gente pobre. La escuela pública era lo que nivelaba las diferencias sociales. Por ejemplo se suponía que los alumnos que iban a las escuelas de esa área, como la Simón Bolívar, eran de ese barrio, pero en verdad muchos pertenecían a familias de calle 17 o 18 (llegando al Chorrillo), porque les supondría un ascenso social el matricularlos allí. Era un deseo de superación enorme, porque no era lo mismo vivir en un cuarto en el Chorrillo que en uno de San Felipe.

¿Cómo era la vida entonces para los artistas?

A pesar de que los barrios y grupos sociales estaban diferenciados y separados muchas personas se conocían de vista. Por ejemplo tienes el caso en Santa Ana de Humberto Ivaldi, un pintor verdaderamente importante, que era limpiabotas. Personajes políticos y sociales de San Felipe vieron que Ivaldi en su caja de zapatos tenía unos dibujos, lo conectan con Roberto Lewis, el pintor más importante en ese momento para algunos, y entra a trabajar con él porque este se da cuenta de su talento.

¿A qué clase social pertenecías?

Mi familia es oligarca por apellido pero sin dinero. Uno entiende de niño que el dinero es lo que cuenta. Uno vive esa clase social, la de los rabiblancos, pero al mismo tiempo no la vives. Por ejemplo, uno conoce a los Arias, los Ford, los Icaza, pero hay una distancia porque no tienes el nivel económico, hay exclusión. Yo adquiri una cierta libertad ignorándola: jugaba mejor con el hijo de la vecina que tenía un puesto de frituras que con el niño de clase social alta que nos invitaba a mí y a mi hermano a su cumpleaños pero después nos evitaba porque no llevábamos regalo. No nos creamos ningún complejo con esto sino todo lo contrario, dejó de importarnos esta actitud.

En ese momento Julio pidió que nos trajesen un té porque el frío del invierno empezaba a sentirse y caí en cuenta que la sala estaba totalmente a oscuras. El pintor perdió la vista hace unos años, pero las sombras no impedían que recordáramos animadamente a Panamá.

¿Por qué piensas que a cierta gente le choca la representación de lo popular en el arte?

Por discriminación. Porque en Panamá se discrimina a la gente todavía. Lo popular en el arte ahora es que empieza a ser tomado en cuenta por nuevas generaciones de artistas, a las que tú perteneces Humberto.

¿Qué es el arte para ti?

Es una manifestación muy personal, algo que llevas adentro, puedes ser divulgador de mensajes políticos pero eso ya es otro asunto. Tienes, por ejemplo, la tradición de la pintura mejicana que empieza protestando, pero traspasa la política por la manera como está hecha, como en los grandes muralistas mejicanos. Yo le debo mucho de mi aprendizaje a México, no solo en el aspecto formal sino en entender la importancia de lo nacional y latinoamericano.

¿Qué le aconsejarías a un joven artista?

Que viva su país y se preocupe por las cosas que allí pasan, que al final son cosas que ocurren en cualquier otro país. Que desarrolle una conciencia de quién es y de dónde viene.

(El autor es artista, abogado y educador).