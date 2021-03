Julio Spiegel nombrado como Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Liberty Latin America

Por su parte, Julio Spiegel señaló que “Estoy muy agradecido y honrado por la distinción que LLA me hace para ocupar la posición de Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales en LLA, pero también por el honor de convertirme en el primer ejecutivo dentro de la empresa para servir como Presidente de la Junta Directiva de CWP. Este reconocimiento de LLA no es sólo para mi sino para cada uno de los más de 2,000 colaboradores de esta gran empresa. Es un verdadero reconocimiento que reitera que en LLA se valora el talento panameño para ocupar funciones de liderazgo en nuestra organización”.

