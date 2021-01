Julio Shebelut regresa a la televisión, ahora con Santos Cano por Nex

“Aunque después de lo ocurrido en noviembre, alguien me dijo que estaría diez años fuera de la tv; siempre supe que el ‘tiempo de Dios es perfecto’ y será este fin de semana que regresaré hacer lo que me apasiona. Gracias a los que siempre han confiado en mi trabajo. Regresamos a las transmisiones de partidos por tv; donde estaremos con un nuevo comentarista”, dijo en su cuenta de Twitter.

You May Also Like