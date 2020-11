Julián Muñoz cuenta lo que vio al entrar en la habitación de Paquirri en Cantora

“En la época que yo estuve con Isabel Pantoja, realmente Kiko a Cantora iba muy poco . Kiko vivía en Sevilla con la abuela, incluso hubo un tiempo en que ya se hizo mayor y se le alquiló un apartamento por parte de la madre. A Cantora no iba mucho. Cabe la posibilidad de que no lo viera, porque no pasaba mucho tiempo”, ha declarado Julián Muñoz.

En este sentido, el ex de Isabel Pantoja ha explicado por qué el hijo de la tonadillera pudo no haber visto hasta esa fecha las pertenencias de Paquirri.

You May Also Like