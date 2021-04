Julian Edelman anuncia su retiro de la NFL; Patriots terminan su contrato

Edelman también se hizo conocido por su actividad en redes sociales, particularmente las publicaciones que hacía junto a sus ex compañeros en New England Danny Amendola , Rob Gronkowski y Brady .

La jugada más memorable en la carrera de Edelman con New England ocurrió durante la victoria por remontada del Super Bowl LI frente a los Atlanta Falcons . Con menos de tres minutos por jugar, Tom Brady conectó con Edelman en un envío de 23 yardas por el centro del campo que fue, en primera instancia, desviado por un defensivo. Entre tres jugadores de los Falcons , Edelman malabareó el ovoide antes de atraparlo definitivamente a milímetros del suelo. El pase fue revisado y se confirmó que el ovoide no tocó el suelo, quedando como pase completo. La recepción ayudó a los Pats a empatar el juego a 28 puntos, para eventualmente imponerse en el tiempo suplementario, luego de estar abajo en un punto por 28-3.

“Han sido los mejores 12 años de mi vida, ha sido un gran paseo, y no puedo olvidar a la Nación Patriot . Ustedes dieron la bienvenida a mi familia y a mí a una región que no conocíamos. Pero ahora, soy uno de ustedes. Los dejaré con dos palabras: ‘ Foxboro forever ‘”.

“Nada en mi carrera ha llegado fácil, y no es sorpresa, esto tampoco será fácil. Siempre he dicho, ‘Me iré hasta que se caigan las ruedas’, y finalmente se han caído. Debido a mi lesión del año pasado, estaré haciendo mi anuncio oficial de retiro del fútbol americano . Fue una decisión difícil, pero la decisión correcta para mí y familia. Me siento honrado y tan orgulloso de retirarme como Patriot .

