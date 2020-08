Julia Honings y BK podrían proceder legalmente por tema de la ‘planilla’

Honings estaba bastante molesta y admitió que BK no estaba tan bravo, pero sí le molestó. Además le preguntamos que si va a proceder legalmente, ella nos dijo: “claro”. Dijo también: “Hay miles Johnny López. Si fuera un apellido diferente… Ok… pero no sabría decirte si lo conozco porque sí conozco a varios Johnny López o Jhonny o Jhony o Yony”, explicó.

You May Also Like