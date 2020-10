Julia Honings tomó tetín hasta los 13 años

Bueno, les cuento que la exguerrera pidió consejo sobre hasta cuándo se le deben esterilizar las tetitas a los niños , pues ya no lo recuerda, y por allí mismo confesó que ella tomó mamadera hasta los 13 años. ¡Así como lo leen! Y aunque tuvo que usar frenos tras todos esos años de mamadera, destacó que gracias a Dios hasta hoy no sufre de caries en sus dientes, ¿será la cantidad de calcio que ingirió durante esos años?

