Julia Honings: ‘Me gustaría la niña, pero lo que Dios quiera’

Por ahora me dan asco ciertos tipos de carne, y bueno se me apetece muchas cosas ácidas: limón, naranja, piña. Sus malestares se triplicaron con esta pancita.

Claro me gustaría la niña pero lo que Dios quiera con tal de que venga lleno de salud. A él (BK) le gustaría una niña pero igual lo que Dios quiera. Julia aseguró que su hijo mayor JJ le dijo: ‘ojalá que sea una niña porque ya ahora sí no voy a compartir mis juguetes…’

