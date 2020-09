Julia Honings… Juan David dejó el pecho, le daba como asco

Julia Honings está a la espera de su princesa y parece que quizás eso hizo que Juan David dejara la teta. A pesar de que a la exguerrera le dolió bastante que su pequeño dejara de lactar, ella no lo forzó ni lo obligó.

A través de sus historias de Instagram, Julia aclaró que muchas chicas le preguntaban que si seguía dándole pecho a “Juanda”, pero aclaró que no. “Él decidió dejarlo solo, respeto su decisión, y me imaginó que la leche cambió de sabor y empezó a darle como asco, hacía cara de asco, así que no lo forcé, no lo obligué; me dolió, no quería que la dejara, pero bueno, él quiso hacerlo y yo respeté su decisión”.

Mientras tanto, la pancita de Julia sigue creciendo y aún no tienen el nombre definido para su princesa, eso sí, ya tienen tres opciones, y por supuesto, ese también empezará con “J”.

Julia ha destacado que esta barriga ha sido diferente. “Les cuento, fueron los peores malestares de mis 3 panzas, pero ya después de las 19 semanas se me quitaron gracias a Dios. Solo ando disfrutando de esta pancita como no tienen idea”. “Lo que debemos es tener paciencia y también querernos”, agregó.

Mi tercera barriga, en lo que pienso: piel estirada, engordar, estrías, caída de cabello, pero todas esas cosas al final tienen remedio así que CERO estrés y bueno durante el embarazo trata de comer bien, tomar agua, usar tus aceites.