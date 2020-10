Julia Honings: ‘el ‘hate’ está en su punto’

Y así como manifiestan otros, para ella es fácil seleccionar contenido en vez de tirar odio y críticas. “Si no te gusta algo estás en todo tu derecho, puedes deslizar y ‘keep going’ o escribir tu opinión sin tener que faltar el respeto. Desayunen, hagan el amor y no hablo de sexo con su prójimo”. De paso les recordó uno de los mandamientos de la religión católica: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Sí, el “hate” y la toxicidad que abunda en las redes sociales no es de Dios, como se dice, y cada día son más los “chollywoodenses” que se preguntan: “qué le está pasando a la gente”, pues no entienden el nivel de odio que se puede leer a cada segundo en estas aplicaciones.

You May Also Like