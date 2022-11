Julia Fox asegura que solo salió con Kanye West para que dejase en paz a Kim Kardashian

En los últimos coletazos de su matrimonio con Kim Kardashian y cuando está comenzó, poco después de su ruptura, su relación con Pete Davidson, los comportamientos de Kanye West para con la influencer y empresaria dejaron mucho que desear, con ataques de celos o violencia vicaria utilizando a sus cuatro hijos. Y entonces apareció Julia Fox.

En una época en la que el rapero era incapaz de dejar ir libremente a Kimberly a pesar de que había dejado claro que no volvería con él -de hecho, Ye sigue emperrado-, la actriz de Diamantes en bruto se convirtió en su pareja. Una relación que únicamente duró seis semanas, estuvo llena de polémica y de la que intérprete asegura que le ha arruinado la carrera.

Por todo ello, Fox, de 32 años, ya ha dado a conocer que va a lanzar un libro en el que contará con todo detalle cómo fue su relación con el músico, pero poco a poco, antes de que lo escriba, va dando algunos detalles importantes. Como el que ha revelado en su último vídeo de TikTok: todo lo hizo por Kim.





Nada más empezar la grabación, Julia Fox afirma que a ella Kanye no le llamaba la atención especialmente pero que, viendo cómo estaba tratando a la más mediática de las Kardashian, a quien siempre ha admirado, decidió sacrificarse para salvarla.

“Siempre he sentido un gran amor por Kim. Cuando Ye y yo empezamos juntos, él aún no se había comportado nada raro. A veces me enviaba mensajes, pero la verdad es que yo no los respondía”, ha comenzado narrando Fox.

“Es que yo no quería comenzar a salir con una celebrity, pero él siguió y siguió”, ha continuado, para acto seguido afirmar que tuvo “esa idea”: “Pensé que tal vez yo podía sacarle de la cabeza a Kim”. La actriz afirma que se dijo a sí misma: “Puedo distraerlo y hacer que yo le guste”.

“Yo sabía que si alguien podía hacerlo, era yo. Pero porque cuando me propongo algo, lo consigo. Y ese mes que estuvimos juntos él no se metía en Twitter y no estaba al día en ninguna red social. Ni siquiera hablaba sobre su relación”, ha rememorado Fox, que reconoce que Ye fue una pareja extraña.

“La verdad es que únicamente hablábamos sobre ropa y sus ideas raras, nuestros planes para el futuro y las esperanzas y sueños que tenemos para con la infancia y la educación. Fue realmente bonito, gente”, ha añadido la actroz, que ha puntualizado que “en el momento en que volvió a tuitear”, ella “ya estaba fuera” de su vida.

Por último, Julia ha condenado las críticas que ha recibido por haber salido con un hombre que ha llegado a realizar los comentarios antisemitas que llegó a hacer Kanye, afirmando que fue ella quien rompió y que, de hecho, antes de cortar, le intentó buscar ayuda psicológica.