Juicio por las tierras de la Universidad de Panamá será en enero de 2022

De no realizarse el juicio en la fecha principal, el juzgado estableció como fecha alterna los días 15 y 16 de febrero de 2022. Así mismo, se designó a Carmen Tovar de Stagnaro como defensora pública de ambos imputados, si sus abogados no comparecen.

En aquella ocasión, la jueza Urieta estableció que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República detalló que a la UP le correspondía en concepto de arrendamiento la suma de $20 millones, en un lapso de 40 años; en la investigación se acreditó que la universidad no recibiría la totalidad de ese monto y que solo se le entregaría el 50% de esa cantidad.

