Juicio político contra Donald Trump avanza tras votación en el Senado

Trump fue acusado “por hacer eso”, dijo Raskin cuando terminó el video. “Si eso no es un delito imputable, entonces no existe tal cosa”. indicó.

“Si no luchas, no tendrás un país”, decía Trump a la multitud en la grabación. Cuando la turba se dirigió al Capitolio, se escuchaban gritos de “Pence Traidor”, una referencia al entonces vicepresidente Mike Pence que presidía en ese momento el recuento de votos electorales, y “Sin Trump, no hay paz”.

You May Also Like