Juicio George Floyd: El fiscal lanza su último alegato para condenar al policía Chauvin por la muerte de Floyd: “Crean lo que vieron sus ojos. Fue un asesinato” | Internacional

Chauvin, que declinó testificar, está acusado de los cargos de homicidio imprudente, asesinato en segundo grado (implica intención en el instante, pero no premeditación) y asesinato en tercer grado (definido en Minnesota como el cometido por alguien que, aunque no busca el objetivo de matar, causa muerte actuando de forma peligrosa, con una “mentalidad depravada” y sin cuidado por la vida humana).

“Usen el sentido común, crean lo que vieron sus ojos, ustedes han visto lo que han visto”, ha dicho este lunes al jurado Schleicher, ayudante especial del fiscal de Minnesota. Este proceso, ha recalcado, “no es contra la policía, es un proceso a favor de la policía”. Chauvin, de 45 años, “traicionó su placa, abandonó sus valores y su entrenamiento y mató a un hombre”, ha añadido. Schleicher se ha tomado cerca de dos horas en una exposición en la que ha tratado de humanizar a Floyd, hablar de sus problemas para recalcar que, aunque en un principio no colaborase con los agentes que lo querían detener, “no era una amenaza” y no estaba justificado semejante uso de la fuerza.

