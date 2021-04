Juicio contra Chauvin: cuando los paramédicos llegaron a la escena, George Floyd no tenía pulso | Noticias Univision Estados Unidos

Minutos antes, Bravinder explicó que la llamada inicial para responder a la escena precisaba que no era una situación de vida o muerte. Noventa segundos después el código cambió a urgente. Cuando lo llevaron al hospital, no había mucho más qué hacer.

Al aproximarse al paciente, Smith prendió su linterna para ver la pupila de Floyd. Estaba dilatada. Tocó su arteria carótida, pero no titilaba: “En una persona viva debería haber pulso ahí”. Entonces decidió que había que moverlo a la ambulancia para intentar reanimarlo. Ya en la camilla, el propio paramédico —y no los policías— retiró las esposas de las muñecas de Floyd. “Quería llevar al paciente a los equipos lo más rápido que se pudiera”, dijo a la fiscal Erin Eldridge, que lo interrogaba.

“Cuando llegué a la escena vi a tres oficiales sobre una persona, mucha gente con sus celulares, no se sentía un ambiente cordial”, recordó Derek Smith este jueves al testificar en la sala del juzgado en el condado Hennepin. La persona era George Floyd. Tanto Smith como su compañero, Seth Bravinder, coincidieron en que desde lejos se podía ver que el hombre en el pavimento no se movía ni batallaba con las autoridades. “Pensé que estaba muerto”, dijo el primero.

