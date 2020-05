Juguetes educativos que ayudan a complementar las clases online

Los de construcción son otra buena opción, con los de Lego o Playmobil como opciones más atractivas y ahora también con interesantes descuentos. No hay que olvidar que, además de este tipo de juegos, no hay nada más educativo que un buen libro , una opción que siempre hay que tener en cuenta.

Los contenidos educativos es lo primero que se echa en falta cuando no está el colegio. Hay una gran variedad de juguetes educativos que pueden ayudar a suplirlos, aunque, evidentemente, no al mismo nivel que en el colegio.

