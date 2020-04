“Jugar en familia ayuda a establecer un potente vínculo con nuestros hijos”

Hay varios motivos. Uno de ellos que las personas que hace ya algunos años crecieron con el Palé o el Hotel… decidieron dedicarse de forma profesional a este sector como diseñadores o editores de juegos. También a que nos hemos abierto mucho más a nivel internacional. Fuera de España, en Alemania y otros países de Europa se juega mucho más. Son punteros, tienen ferias internacionales espectaculares y el juego está presente de manera mucho más visible en bibliotecas, en las casas, en hoteles, en bares, restaurantes… Por lo tanto, muchos de los juegos que triunfan están hechos aquí en España y diseñados por autores españoles pero muchos otros son éxitos auténticos fuera y los editamos aquí aprovechando esa globalización. Aparte también estaría, no el rechazo, pero sí la búsqueda de alternativas al ocio de los videojuegos. Hay muchas familias que están preocupadas por el abuso de los videojuegos, buscan otras opciones y están descubriendo que en juegos de mesa ya no solo tenemos La Oca y el Parchís sino decenas de miles de juegos alternativos que tienen un diseño mucho más atractivo para los chavales y que gustan mucho más.

En estos casos hay que practicar con el ejemplo, algo que funciona el 90 por ciento de las veces. No hay que forzar a nadie a jugar porque básicamente puede acabar por destrozar la partida. ¿Qué debemos hacer? Se puede empezar una partida diciéndole las ganas que tenéis de jugar con él y que eche un vistazo, decirle que está invitado y que puede incorporarse cuando quiera… Es muy habitual que solo por el hecho de ver la partida, los componentes, el juego sobre la mesa… se acaben animando. Además, podemos decantarnos por un juego de un tema que le guste al niño: como por ejemplo el Monopoli de Yokai, el juego de cartas de Pokemon… Hay un montón de licencias que están metidas en juegos de mesa y esto puede resultar un atractivo enorme para que el niño que es más de videojuegos se acerque al juego más analógico. Aquí he de decir que también debemos hacer el ejercicio contrario. No solo intentar atraer al niño al juego analógico sino acercarnos nosotros al ocio digital, que también puede ser maravilloso de forma compartida.

Hace poco se publicó un estudio que decía que solo el 7% de los padres juegan con sus hijos por diversión y que la mayoría lo hacen porque pensaban que era beneficioso para desarrollar las capacidades de los niños. Algo que me parece un poco triste porque realmente lo primero que tenemos que buscar es justamente lo contrario: vamos a jugar con ellos para divertirnos. Cuando doy charlas a profesores y familias lo primero que les digo es: ‘el primer motivo para jugar con los niños es que es divertido’. Si no encontramos diversión en jugar tenemos que encontrar ese juego en el que vayamos a coincidir y lo pasemos bien las dos partes. Si les ponemos a los niños un juego porque les gusta y nosotros lo odiamos, va a ser imposible que lo disfrutemos y, mucho menos que se cree ese vínculo con los hijos que surge cuando estamos pasando un tiempo de juego divertido.

