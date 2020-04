Jugar a las películas en familia

Hay varias formas de jugar a este entretenimiento familiar. En la primera no necesitaremos ningún tipo de material. Pensaremos en nuestro equipo qué película queremos que adivine el otro grupo y saldremos a representarla en mitad de la habitación con mímica. Podemos poner un tiempo determinado, por ejemplo de un minuto, para adivinar la película de la que estamos hablando. Bastará con tener un reloj con segundero . En el caso de que haya niños pequeños lo más adecuado es representar películas infantiles que hayamos visto juntos para que ellos puedan no solo reconocerlas, sino desarrollar su imaginación durante el ejercicio de mímica.

