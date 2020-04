“Jugando bajo las órdenes de Antic hice cosas que no sabía que podía hacer”

Kiko Narváez fue uno de los futbolistas más destacados del Atlético de Madrid que consiguió el histórico doblete en 1996 bajo las órdenes del difunto Radomir Antic, y todavía se recuerdan sus goles y su peculiar celebración del arquero en la afición colchonera.

El exdelantero andaluz ha querido recordar al que fue su entrenador en su etapa más exitosa como jugador, en declaraciones para 20minutos SportYou. “Hizo un milagro con nosotros“, comenzaba diciendo. “Veníamos del fango y nos sacó adelante. Nos hizo a todos mucho mejores a base de sus innovadoras ideas de fútbol más moderno y distinto del que se jugaba“, rememoró Kiko.

“Yo hice cosas jugando bajo sus órdenes, que no sabía hacer o pensaba que no las tenía”

El delantero recordó que el equipo jugaba al contraataque para ese entonces, pero que la llegada del serbio lo cambió todo. Antic impulsó unas ideas “muy distintas y atractivas para el jugador”. “Siempre tendré un cariñoso recuerdo para él porque me hizo mejor futbolista y también me trabajó la personalidad que terminó haciendo hasta mejor tipo”, añadió.

De hecho, Kiko admite que la confianza del serbio y su forma de transmitírsela a los jugadores fue clave en los éxitos del equipo. “Si me tenía que enseñar a acompañar al compañero después de un pase filtrado, pues yo iba y lo hacía. Yo hice cosas jugando bajo sus órdenes, que no sabía hacer o pensaba que no las tenía. Él me convenció”, explicaba. Este convencimiento era su arma más fuerte, el cual llegó a comparar con el de Johan Cruyff.

“Sabía como exprimirnos al máximo. Además, como veíamos que lo que nos decía funcionaba, pues íbamos y nos dábamos, metafóricamente hablando, de cabezazos contra el poste porque ganábamos haciéndolo así”.

“Le añoraré mucho porque se hizo querer y le estaré siempre agradecido y estará en mi recuerdo eternamente”, concluyó el exdelantero.