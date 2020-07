Jugadores piden que la NFL aborde inquietudes de salud

“¡Necesitamos fútbol americano! ¡Necesitamos deportes! ¡Necesitamos esperanza!”, tuiteó Drew Brees, quarterback de los Saints de Nueva Orleáns. “La renuencia de la NFL para seguir las recomendaciones de sus propios expertos de salud evitará eso. Si la NFL no cumple con su parte para mantener a los jugadores a salvo, no habrá fútbol americano en 2020. Es así de simple. Háganlo NFL”.

