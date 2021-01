Jugadores de Tottenham y West Ham violan reglas del COVID

“Él no estaba solo, como pueden ver, y nosotros en el club estamos decepcionados, por supuesto, porque les dimos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones. Por supuesto que no estamos contentos. Fue una sorpresa negativa para nosotros”.

No solamente fue una violación de las regulaciones de encierro y embarazoso para sus clubes y funcionarios de la liga que han persuadido al gobierno que permita que los partidos prosigan en momentos en que las infecciones alcanzan niveles récord en Gran Bretaña. Existió además el riesgo de contraer coronavirus cuando el trío de Tottenham Erik Lamela, Sergio Reguilón and Giovani Lo Celso y el jugador de West Ham Manuel Lanzini se reunieron con familiares y amigos en una vivienda. Es expuso potencialmente a sus equipos y oponentes al coronavirus.

