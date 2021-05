Jugadores de Los Ángeles Angels fueron sorprendidos y entraron en shock al enterarse de baja de Albert Pujols

“Me derrumbé un poco”, dijo Trout sobre su reacción a la noticia, “solo sabiendo que ha estado aquí todo el tiempo que yo he estado aquí, y cómo se puede ir así. Fue difícil. estaban todos en shock cuando se supo la noticia y cuando nos enteramos, pero creo que hablando con Albert, y el competidor que es Albert, quiere jugar todos los días. Se puede decir, cuando no está jugando, que quiere estar allá afuera con el equipo. Espero que encuentre un equipo que pueda dejarlo jugar todos los días, lo que su cuerpo le permite hacer, porque es un competidor. Lo quieres ahí afuera. Fue una situación difícil, pero Albert está en una buena situación. lugar y eso es todo lo que puedes pedir”.

