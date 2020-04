Jugadores critican petición de desempleo temporal de la Liga

“En todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen”, destacaron los futbolistas de primera y segunda división de España a través de un comunicado emitido el sábado. “Queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno”.

Los jugadores han indicado que están de acuerdo con un recorte salarial que ayude a los clubes durante la crisis, pero no con la extensión que la Liga pretende, que podría equivaler a cerca de la mitad de las pérdidas totales si el torneo no es reanudado.

