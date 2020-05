Jugador de Watford, entre 6 casos de COVID-19 en la Premier

AP • 20 May 2020 – 10:22 AM

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Un jugador y dos empleados del Watford figuran entre seis personas que dieron positivo por el nuevo coronavirus, tras la primera tanda masiva de pruebas, la cual constituye un paso para reanudar entrenamientos parciales durante la pandemia.

Otro club, el Burnley, informó que su entrenador asistente Ian Woan está también entre los seis casos positivos de COVID-19 anunciados el martes por la Liga Premier, que no identificó a un solo individuo. Los otros dos casos se habrían presentado en el mismo club, cuyo nombre tampoco se reveló.

Se realizaron pruebas a 748 personas de 19 clubes, el domingo y lunes. El vigésimo equipo, que tampoco fue identificado, comenzó a realizar las pruebas el martes.

Las infecciones entre el personal del Watford se anunciaron después de que el capitán Troy Deeney informó que no participaría en sesiones de entrenamiento, pese a las medidas de distanciamiento social.

El delantero dijo que había planteado sus preocupaciones desde la semana pasada, cuando se presentaron los protocolos ante los jugadores.

“En la reunión hice preguntas muy sencillas… No puedo ir a que me corten el cabello sino hasta mediados de julio pero, ¿puedo meterme en el área con 19 personas y saltar para buscar un cabezazo? No sé cómo funciona eso”, dijo Deeney en YouTube. “Nadie puede responder esas preguntas, no porque no quieran, sino porque no tienen la información. Y yo sólo dije: ‘Si no conocen la información, ¿por qué yo habría de ponerme en riesgo?’”.

El Watford aseveró que sus campos de entrenamiento están “libres de virus y representan un ambiente seguro para que los jugadores sigan trabajando”.

Añadió que tres personas con el coronavirus se aislarían antes de someterse a nuevas pruebas.

Los entrenamientos con distanciamiento social en la máxima división del fútbol de Inglaterra podrán iniciar ahora sin incluir a las personas que dieron positivo por COVID-19. Los contagiados tendrán que aislarse durante siete días.

Uno de ellos es Woan, auxiliar técnico del Burnley cuyo positivo fue dado a conocer por el club. Burnley informó que Woan no muestra síntomas.

“La liga Premier está dando a conocer esta información con el propósito de mantener la integridad y transparencia de la competencia”, dijo la liga en un comunicado.

Las cifras de la segunda fase de estudios se publicarán el sábado, incluyendo los resultados del club que falta.

La competencia fue suspendida en marzo debido a la pandemia. La flexibilización de las medidas de confinamiento del país ahora permite volver a los entrenamientos sin contacto físico, con un máximo de cinco jugadores trabajando juntos por hasta 75 minutos al día en las instalaciones.

Mientras que las primeras divisiones de Bélgica, Francia y Holanda dieron por terminada la campaña, la Premier cuenta con el apoyo del gobierno para volver a la acción en junio.

Pero la meta de reiniciar alrededor del 12 de junio parece difícil de alcanzar. La aprobación para entrenamientos de contacto y el regreso a jugar dependerá de que no hayan rebrotes de casos de COVID-19 en el país que tiene la segunda mayor cantidad de fallecidos después de Estados Unidos.

La pausa en el torneo dejó al Liverpool en ascuas, a un paso de completar una sequía de 30 años sin consagrarse campeón. El equipo de Jürgen Klopp lidera la clasificación con una diferencia de 25 puntos y nueve partidos por disputar.

“Se ha hablado de que hay gente que quiere que la temporada se declara nula e inválida”, dijo Klopp en una videoentrevista difundida el martes por la federación alemana. “Eso sería algo que yo consideraría como injusto, que usted me dijera que no existió”.