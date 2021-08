Jueza respalda investigación a Martinelli por New Business

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la indagatoria de Martinelli en el caso New Business el 30 de junio de 2020. La diligencia se programó para el 2 de julio de 2020 pero el exmandatario se negó a declarar. Se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar contra sí mismo, y sacó a relucir el principio de especialidad entre Panamá y Estados Unidos.

