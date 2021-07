Jueza niega petición sobre tutela de Britney Spears

«El litio es un [medicamento] muy, muy fuerte y un medicamento completamente diferente al que yo he estado tomando. Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses», dijo Spears en una audiencia el 23 de junio. «Me sentía borracha. Ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Les dije que estaba asustada e hicieron que seis enfermeras diferentes vinieran a mi casa para monitorearme mientras estaba tomando este medicamento que para empezar no quería tomar».

