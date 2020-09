Juez rechaza plan de financiación de Latam

El plan de financiación, presentado bajo la modalidad de Deudor en Posesión (DIP, Debtor in Possession, por sus siglas en inglés), método que se utiliza en aquellas empresas que se han acogido al Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, contempla también un Tramo A, al que el juez no puso reparos, y que asciende a 1.300 millones de dólares y que fue comprometido por Oaktree Capital Management L.P. y sus filiales.

