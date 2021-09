‘Juez que liberó a Cossio no se apegó al procedimiento’

El traslado de internos a ese penal originó críticas por parte de abogados defensores, que alegaron violaciones a las garantías de los detenidos por supuestamente no tener acceso a un defensa justa, ya que el traslado hasta el centro implicaba varias horas de viaje en lancha. También denunciaron que los presos no tenían visitas de sus familiares.

