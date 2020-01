Juez niega fianza a Luis Enrique y a Ricardo Alberto Martinelli

El Ministerio Público inició la investigación el 22 de diciembre de 2016, luego que la Fiscalía Federal de Suiza les instruyera cargos a los hermanos Martinelli Linares por presuntamente haber recibido sumas de dinero de Odebrecht a través de las empresas Kadair Investment Ltd, Fordel International Ltd y Aragon Finance Corp BVI. El Ministerio Público, al realizar una inspección ocular a una cuenta de Constructora Internacional del Sur, descubrió que el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebretcht había hecho una transferencia de $3 millones a Kadair Investment.

